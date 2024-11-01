Centros de datos a hiperescala, la maravilla tecnológica que nadie quiere en su patio trasero

Los centros de datos existen desde hace años. ¿Por qué todo el mundo los odia de repente?. Hay algunas razones obvias. La primera es simplemente la velocidad y la escala de su construcción, que ha afectado a las redes eléctricas. A nadie le gusta ver subir su factura de la luz. Del mismo modo, hay preocupaciones medioambientales. Además, los centros de datos suelen requerir enormes cantidades de agua. La cantidad puede variar mucho según la instalación y suele estar envuelta en secretismo.(Varios estados intentan obligar a informar del consumo)