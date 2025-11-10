edición general
Los centros de datos aprovechan un vacío legal para acaparar la red eléctrica con un centenar de peticiones "fraudulentas"

Los centros de datos están aprovechando un vacío legal para esquivar los controles del Gobierno y acaparar de forma anticipada los nudos de la red eléctrica de alta tensión. Con más de un centenar de solicitudes de acceso "fraudulentas", están forzando a Red Eléctrica, el operador del sistema, a reservar los puntos aún disponibles para concurso. Precisamente, el Ministerio para la Transición Ecológica ideó esos concursos para evitar la especulación y ordenar el desembarco de nuevos grandes consumidores, priorizando los proyectos más beneficioso

No es un vacío legal, o no por los centros de datos, mismamente con las baterías: elperiodicodelaenergia.com/boom-de-baterias-en-espana-mas-de-22-gw-de-
Especulación, burbuja, un poco de recaudación puntual y retraso administrativo cuando los proyectos van adelante(hay que poner el dinero).
