El Centro de Supercomputación de Galicia, el CESGA, albergará la segunda Factoria de IA de España

España tendrá una segunda Factoría de IA. Estará en Galicia, en concreto en las instalaciones del Centro de Supercomputación de la comunidad (CESGA), una fundación participada por el CSIC. Esta segunda factoría de España estará centrada en el sector sanitario, y contará con una inversión de 82 millones de euros. Así lo ha confirmado EuroHPC JU, la institución europea que se encarga de canalizar la iniciativa de las Factorías de IA.