Los centenares de mujeres africanas llevadas bajo engaños a la República de Tartaristán para fabricar drones rusos

En su primer día en el trabajo, Adau se dio cuenta de que había cometido un grave error. "Recibimos nuestros uniformes, sin saber exactamente qué era lo que íbamos a hacer. Desde el primer día en el trabajo nos llevaron a la fábrica de drones. Entramos y vimos drones por todos lados y gente trabajando. Luego nos llevaron a nuestras diferentes estaciones". Adau, una mujer de 23 años y originalmente de Sudán del Sur, afirma que el año pasado fue atraída a ir a la Zona Económica Especial de Yelábuga, en la República de Tartaristán, Rusia, bajo....

2 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Había hecho su solicitud al programa Yelábuga Start, una estrategia de reclutamiento para mujeres de entre 18 y 22 años, en su mayoría de África, pero también cada vez más de América Latina y el sureste asiático. Promete a las participantes capacitación profesional en áreas que incluyen logística, servicio de comidas y hostelería.
#2 CosaCosa
#1 inmigracion y legal, ayudando a que en el futuro esa gente pueda propociar know -how en su tierra.

Lo que siempre se ha pedido para espana :troll:
