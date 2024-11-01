Los centenares de mujeres africanas llevadas bajo engaños a la República de Tartaristán para fabricar drones rusos

En su primer día en el trabajo, Adau se dio cuenta de que había cometido un grave error. "Recibimos nuestros uniformes, sin saber exactamente qué era lo que íbamos a hacer. Desde el primer día en el trabajo nos llevaron a la fábrica de drones. Entramos y vimos drones por todos lados y gente trabajando. Luego nos llevaron a nuestras diferentes estaciones". Adau, una mujer de 23 años y originalmente de Sudán del Sur, afirma que el año pasado fue atraída a ir a la Zona Económica Especial de Yelábuga, en la República de Tartaristán, Rusia, bajo....