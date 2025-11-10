Centenares de desaparecidos y siete muertos tras el naufragio de un barco con refugiados rohinyás en las costas de Malasia

Al menos siete personas han muerto y centenares permanecen desaparecidas tras el hundimiento de un barco con refugiados rohinyás cerca de la frontera marítima entre Malasia y Tailandia. El pasado 6 de noviembre, la embarcación, que transportaba a unos 300 migrantes procedentes de Birmania, se hundió tras partir tres días antes. Las autoridades creen que los pasajeros fueron divididos en tres embarcaciones más pequeñas al acercarse a la costa malasia, en un intento por evitar ser detectados. Se desconoce el paradero de las otras dos naves.