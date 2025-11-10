edición general
Centenares de desaparecidos y siete muertos tras el naufragio de un barco con refugiados rohinyás en las costas de Malasia

Al menos siete personas han muerto y centenares permanecen desaparecidas tras el hundimiento de un barco con refugiados rohinyás cerca de la frontera marítima entre Malasia y Tailandia. El pasado 6 de noviembre, la embarcación, que transportaba a unos 300 migrantes procedentes de Birmania, se hundió tras partir tres días antes. Las autoridades creen que los pasajeros fueron divididos en tres embarcaciones más pequeñas al acercarse a la costa malasia, en un intento por evitar ser detectados. Se desconoce el paradero de las otras dos naves.

#1 Pitchford
Esperemos que gran parte de los desaparecidos hayan conseguido llegar a Malasia o sigan en el mar en esas otras dos naves en paradero desconocido. El de los rohinyás, otro drama que no mejora.
#2 ElBeaver
#1 es culpa de occidente
