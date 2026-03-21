El cementerio del ateo Federico

Cualquiera que pasee por la partida de Val de Atalaya, en Villamayor, se acabará encontrando con un diminuto edificio medio derruido y devorado por la maleza. ¿Refugio de pastores? ¿Paridera? Su nombre, el Fosal de Federico, da pistas sobre su origen. En realidad, las ruinas son el último vestigio de una historia sorprendente, rodeada aún de muchos misterios. El Fosal de Federico es el cementerio construido a finales del siglo XIX para un solo hombre, un ateo. Y, además, durante décadas
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No sueltes topicazos de los catalanes, Guanarteme, no sueltes topicazos ni cuentes chistes de catalanes, contente...
Villamayor excava, estudia y recupera el cementerio más pequeño de España
www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2026/03/21/villamayor-excava-es
Yo he estado allí, se puede acceder en BTT, y es un lugar muy peculiar.
El 21 de abril de 1891 fue un día raro en Villamayor de Gállego. Un día insólito, perturbador. Por un lado, su vecino
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