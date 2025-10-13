edición general
Celebrando la Hispanidad hace 100 años. El extraño caso de Simón Bolívar en Madrid

El 12 de octubre 1925 se colocaba en Madrid la primera piedra de un monumento en honor a Simón Bolívar. La idea de que una antigua metrópoli aceptase estatuas de generales que habían destruido sus imperios no era una novedad. De hecho Primo de Rivera sólo imitaba lo que cuatro años antes había aceptado Gran Bretaña, accediendo a erigir en Londres una estatua dedicada a George Washington regalada por el estado de Virginia con motivo de las buenas relaciones existentes, en 1921, entre las antiguas colonias inglesas de América y Gran Bretaña.

#2 luckyy
Ese monumento se encuentra en el Parque del Oeste junto con los otros libertadores de los países americanos repartidos por el paseo de Camoens. Dicho esto, Bolívar fue un traidor que se vendió a los ingleses y estos dividieron el territorio en pequeños estados para quitarse de en medio a un futuro enemigo y poder explotarlos a su antojo.
skaworld #1 skaworld
De esto hablaba el otro dia con un compi de curro venezolano que me decia q si le teniamos tirria a Simon Bolívar... Y sinceramente... Al menos mi opinion es que si el tipo al que le preguntas primero sabe quien es (porque tampoco es una figura muy conocida por el españolito medio) le da un poco igual... Pero toda ciudad Española tiene al menos una calle/plaza/parque/monumento en su honor usease que mal vista mal vista no es

Pero es curioso como la percepcion de los de fuera es que deberiamos estar muy enfurruñados con xD
