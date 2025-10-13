Celebrando la Hispanidad hace 100 años. El extraño caso de Simón Bolívar en Madrid

El 12 de octubre 1925 se colocaba en Madrid la primera piedra de un monumento en honor a Simón Bolívar. La idea de que una antigua metrópoli aceptase estatuas de generales que habían destruido sus imperios no era una novedad. De hecho Primo de Rivera sólo imitaba lo que cuatro años antes había aceptado Gran Bretaña, accediendo a erigir en Londres una estatua dedicada a George Washington regalada por el estado de Virginia con motivo de las buenas relaciones existentes, en 1921, entre las antiguas colonias inglesas de América y Gran Bretaña.