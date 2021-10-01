edición general
¿Qué se celebra el 25 de diciembre? ¿Por qué el 25 de diciembre?

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
El fum fum fum?
johel #3 johel *
Feliz dia del sol invicto y supongo que tambien de mondesvol ;)
themarquesito #6 themarquesito
El cómo los cristianos de los primeros siglos llegaron a la conclusión del 25 de diciembre es realmente interesante, aunque aún más lo es el que el nacimiento no parecía importarles demasiado sino que lo que veneraban era la concepción. Aquí lo explica todo muy bien el profesor Peter Gainsford:
kiwihellenist.blogspot.com/2021/10/dates-jesus-3.html
Cuñado #2 Cuñado
¿El nacimiento de Isaac Newton?
Khadgar #7 Khadgar
¿Por qué el 25? Por que por el culo te la hinco.
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Que mis padres por fin me dejan jugar a ese videojuego que tienen comprado hace mes y medio, pero que no me dejan estrenar hasta el paripé de la noche anterior.
ronko #4 ronko
¿Saturnalia?
