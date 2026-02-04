edición general
Ceguera y hasta muerte causadas por la acupuntura

Aunque sus defensores afirman que la acupuntura es inocua, el clavar múltiples agujas en diferentes localizaciones del cuerpo de manera repetida en distintas sesiones únicamente aumenta el riesgo de un error que como en dos recientes casos superan la tragedia y sobre todo para nada, ya que nadie ha podido nunca demostrar la existencia ni de meridianos en el cuerpo humano y mucho menos una exótica energía cósmica, algo nada sorprendente porque toda la base “científica” de esta práctica chamánica fue inventada hace siglos por filósofos taoístas

#1 Martillo_de_Herejes
Cuando lances a Dios por la ventana, asegúrate de cerrarla bien después... no sea que entre por ella cualquier cosa.
cocolisto #2 cocolisto
Menudo artículo sesgado y tendencioso. El caso que muestra, sin ponerlo en cuestión, es como tantos miles y miles de efectos secundarios a veces fatales, de la medicina normal.
Depende para qué la acupuntura es tan válida como tantas otras. Alguien tan poco sospechoso como Diego González Rivas, cirujano más que alabado por su integridad y dedicación, reconoce su efectividad en muchos procesos. Pero bueno, las farmacéuticas tan contentas de los ataques a una terapia milenaria.
shake-it #6 shake-it *
#2 Obviando la falacia de autoridad, creo que no hay ni una sola evidencia científica de que la acupuntura sirva para algo más allá de aliviar dolores musculares, algo que ya pueden hacer los medicamentos disponibles a día de hoy y que son sumamente seguros y con un largo recorrido. El que sea milenario no lo hace mejor. También lo es la tortura o el tifus.
#4 coydanerko
#2 La falacia de autoridad me produce urticaria. Un poco de por favor.
#5 Martillo_de_Herejes
#2 La acupuntura tiene el mismo efecto sobre el paciente que rezar. Demostrado hasta el aburrimiento que la acupuntura no tiene efecto alguno... ¿Has visto el video que acompaña el artículo? Tú mismo podrías ser acupunturista: coloca mondadientes (pero que no te los vean, ¿eh?) donde prefieras, que los efectos serán los mismos.
#3 coydanerko *
Ya se hizo una prueba de la acupuntura con muchos participantes y grupo de control.

La acupuntura no alivia el dolor ni mejora ningún síntoma, pero sí que es cierto que si te crees que funciona estás más dispuesto a aguantar el dolor poniendo buena cara. Es algo.
