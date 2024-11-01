edición general
La ceca visigoda de Pésicos

Una de las evidencias del control territorial de la Asturia transmontana por los visigodos son dos monedas, una de Sisebuto y otra de Gundemaro, que fueron emitidas en una ceca llamada PESICOS. Se trata de dos tremises (o trientes) emitidos a comienzos del siglo VII d.C. La presencia de estas dos monedas de oro vienen a confirmar, según autores como Yanguas y Vera García1, las fuentes que dicen que en ese periodo los visigodos emprendieron campañas contra los roccones (Luggones) en época de Sisebuto.

Aquí algo más sobre los astures pésicos.
astures.es/tribus-astures-quienes-eran-los-pesicos/

En principio parece lógico pensar en cecas móviles, ya que eso explicaría que más de la mitad de las cecas visigodas conocidas estén en el territorio de Gallaecia, y también tiene sentido pensar que la ceca de Pésicos corresponda a la "civitas Paesicorum" de la inscripción de Arganza.

La época visigoda es una etapa muy oscura de la historia peninsular. Apenas hay fuentes. Las más importantes son San Isidoro de Sevilla, bastante tendenciosa y propagandística de sus señores, y la crónica mozàrabe, escrita 100 años después de la conquista árabe.

Lo que parece claro es que los visigodos no tuvieron un dominio real y efectivo sobre toda la península, como nos contaron en el colegio.

En este sentido, no deja de ser una paradoja que las regiones menos sometidas a los visigodos…   » ver todo el comentario
#2 Te estás olvidando de la Crónica Arábigo-bizantina del 744. La Continuatio Isidoriana es del 752, redactada, igual que la otra, en un período muy cercano que llamaríamos de memoria viva de los hechos.
Curiosamente, ninguna de esas dos crónicas habla ni de Covadonga ni de Pelayo.
