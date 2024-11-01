La ceca visigoda de Pésicos

Una de las evidencias del control territorial de la Asturia transmontana por los visigodos son dos monedas, una de Sisebuto y otra de Gundemaro, que fueron emitidas en una ceca llamada PESICOS. Se trata de dos tremises (o trientes) emitidos a comienzos del siglo VII d.C. La presencia de estas dos monedas de oro vienen a confirmar, según autores como Yanguas y Vera García1, las fuentes que dicen que en ese periodo los visigodos emprendieron campañas contra los roccones (Luggones) en época de Sisebuto.
En principio parece lógico pensar en cecas móviles, ya que eso explicaría que más de la mitad de las cecas visigodas conocidas estén en el territorio de Gallaecia, y también tiene sentido pensar que la ceca de Pésicos corresponda a la "civitas Paesicorum" de la inscripción de Arganza.
Lo que parece claro es que los visigodos no tuvieron un dominio real y efectivo sobre toda la península, como nos contaron en el colegio.
Curiosamente, ninguna de esas dos crónicas habla ni de Covadonga ni de Pelayo.