La ceca visigoda de Pésicos

Una de las evidencias del control territorial de la Asturia transmontana por los visigodos son dos monedas, una de Sisebuto y otra de Gundemaro, que fueron emitidas en una ceca llamada PESICOS. Se trata de dos tremises (o trientes) emitidos a comienzos del siglo VII d.C. La presencia de estas dos monedas de oro vienen a confirmar, según autores como Yanguas y Vera García1, las fuentes que dicen que en ese periodo los visigodos emprendieron campañas contra los roccones (Luggones) en época de Sisebuto.