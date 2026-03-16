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CCOO y USO reclaman una subida salarial del 21 % y una jornada de 35 horas en el nuevo convenio del comercio balear

CCOO y USO reclaman una subida salarial del 21 % y una jornada de 35 horas en el nuevo convenio del comercio balear

Presentan su plataforma negociadora para el sector con mejoras salariales, complemento de insularidad y más garantías laborales

| etiquetas: comercio , trabajo , baleares , convenio
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3 comentarios
7 1 0 K 73 actualidad
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Hostelaria comenzo pidiendo lo mismo y termino con un 14% en 3 años y sin cambios en la jornada laboral.
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Skiner #1 Skiner
Ante el vicio de pedir la virtud de no dar.
Saben de sobra que no van a aceptar tanto.
Táctica negociadora de toda la vida.
Te pido la luna, cuando me la niegan y me dan una nube parece un éxito.
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#3 Amorfozodo
No es para menos.
Si la cosa no ha cambiado en los últimos 5 años, los salarios en comercio deben estar rozando el salario mínimo.
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menéame