edición general
10 meneos
9 clics

CCOO reclamará a la Policía Municipal de Valladolid revocar una distinción otorgada al jefe de Estupefacientes detenido

La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Valladolid solicitará formalmente a la Jefatura de la Policía Municipal la revocación del nombramiento como Guardia Urbano de Honor concedido en 2022 al entonces jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, en caso de confirmarse los graves hechos por los que se encuentra investigado y que han motivado su ingreso provisional en prisión. Rel: www.meneame.net/story/jueza-manda-prision-jefe-estupefacientes-vallado

| etiquetas: valladolid , estupefacientes , guardia urbano de honor , ccoo
8 2 0 K 102 actualidad
3 comentarios
8 2 0 K 102 actualidad
#2 laruladelnorte
desde CCOO se recuerda que en este caso "ni se consultó a la plantilla ni se han hecho públicas las motivaciones que llevaron a la Jefatura a proponer esta distinción, más allá de las relaciones que mantenía con algunos mandos de la Policía Municipal, como responsable de Seguridad en el Estadio José Zorrilla en los partidos de fútbol del Real Valladolid".

El amiguismo de toda la vida...
2 K 41
tul #3 tul
#2 ponía tiros con sombra xD
1 K 25
Wolfgang #1 Wolfgang
Esto de los premios autocondecidos habría que revisarlo, no?

...la entonces intendente-jefa de la Policía Municipal anunció la concesión de dicha distinción con motivo de la celebración del Día de la Policía Municipal
1 K 28

menéame