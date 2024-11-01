CCOO reclamará a la Policía Municipal de Valladolid revocar una distinción otorgada al jefe de Estupefacientes detenido

La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Valladolid solicitará formalmente a la Jefatura de la Policía Municipal la revocación del nombramiento como Guardia Urbano de Honor concedido en 2022 al entonces jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, en caso de confirmarse los graves hechos por los que se encuentra investigado y que han motivado su ingreso provisional en prisión. Rel: www.meneame.net/story/jueza-manda-prision-jefe-estupefacientes-vallado
El amiguismo de toda la vida...
...la entonces intendente-jefa de la Policía Municipal anunció la concesión de dicha distinción con motivo de la celebración del Día de la Policía Municipal