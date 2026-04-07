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CCOO denuncia que Amazon impone una «doctrina del miedo» en Siero: 15 despidos disciplinarios desde agosto

CCOO denuncia que Amazon impone una «doctrina del miedo» en Siero: 15 despidos disciplinarios desde agosto

Desde el pasado 21 de agosto, el comité de empresa tiene constancia de la apertura de 44 expedientes disciplinarios contra la plantilla. De esta cifra, 15 casos han terminado con el despido disciplinario de la persona trabajadora y otros 5 han derivado en sanciones de 16 días de suspensión de empleo y sueldo. El sindicato sostiene también que el clima laboral en el centro de Amazon sufre por «otros frentes abiertos». La sección sindical señala «presiones constantes» relacionadas con la productividad, «la negación sistemática de las peticiones

| etiquetas: amazon , siero , ccoo , despidos
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