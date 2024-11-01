edición general
Cazas, fragatas y misiles en Canarias: la OTAN convierte las islas en un escenario de guerra

Cazas, fragatas y misiles en Canarias: la OTAN convierte las islas en un escenario de guerra

la Plataforma Canaria por la Paz, Contra la OTAN y por la Neutralidad ha denunciado el uso del archipiélago para nuevas maniobras militares previstas para la próxima semana. La organización critica con dureza el ejercicio militar “Eagle Eye 25-03”, que se llevará a cabo del 15 al 21 de septiembre con la participación de seis cazas F-18 del Ejército del Aire, así como los ejercicios “Sinergia 25”, que incluyen el despliegue de sistemas antiaéreos, fragatas y personal militar en la Base Aérea de Gando y sus alrededores.

Según expresa la Plataforma Canaria por la Paz, estas maniobras representan una escalada en la “militarización de Canarias”, lo que, a su juicio, expone a las islas a ser consideradas un “objetivo militar” en eventuales conflictos internacionales. En este contexto, advierten del grave riesgo que estas acciones suponen para la seguridad y la vida del pueblo canario.
