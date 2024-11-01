·
Cazas F-16 de Argentina: polémica por pago de millones de dólares a la empresa Top Aces y el discurso austero de Milei
Se firmó un acuerdo con una empresa especializada en entrenamiento aéreo que generó suspicacias por los montos acordados. Aclaración de la Fuerza Aérea de ese país sudamericano.
milei
f16
argentina
estados unidos
aviones
cazas
#1
autonomator
¡ biba la livertah carajo !
1
K
25
#2
Setis
#1
Livertah para los amiguetes, carajos para los demás!
0
K
8
#3
Findeton
Los montos generan suspicacias... porque patata.
0
K
10
