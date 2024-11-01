edición general
Cazas F-16 de Argentina: polémica por pago de millones de dólares a la empresa Top Aces y el discurso austero de Milei

Cazas F-16 de Argentina: polémica por pago de millones de dólares a la empresa Top Aces y el discurso austero de Milei

Se firmó un acuerdo con una empresa especializada en entrenamiento aéreo que generó suspicacias por los montos acordados. Aclaración de la Fuerza Aérea de ese país sudamericano.

3 comentarios
autonomator #1 autonomator
¡ biba la livertah carajo !
#2 Setis
#1 Livertah para los amiguetes, carajos para los demás!
Findeton #3 Findeton
Los montos generan suspicacias... porque patata.
