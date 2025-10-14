La caza de migrantes del ICE se expande a las redes sociales

El Departamento de Seguridad Nacional está buscando compañías privadas para establecer una operación de vigilancia cibernética permanente para impulsar las detenciones y deportaciones. El encargo es una operación de vigilancia constante, las 24 horas del día, utilizando la última tecnología, incluyendo inteligencia artificial, que respalde los esfuerzos para incrementar las deportaciones. El Gobierno solicita “servicios de análisis y generación de pistas” que “cumplan con la misión de aplicación de la ley del ICE” para localizar