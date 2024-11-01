edición general
7 meneos
36 clics
Un caza kuwaití se confundió y derribó tres F-15E estadounidenses con tres misiles [Eng]

Un caza kuwaití se confundió y derribó tres F-15E estadounidenses con tres misiles [Eng]

Un informe revela que un único caza kuwaití lanzó tres misiles que terminaron derribando tres F-15E Strike Eagle de la USAF durante operaciones aéreas en la región. Los seis tripulantes lograron eyectarse y sobrevivieron al incidente de fuego amigo.

| etiquetas: fuego amigo , kwait , cazas , f15
6 1 0 K 73 actualidad
7 comentarios
6 1 0 K 73 actualidad
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Me recuerda el chiste del abuelo:
- mi abuelo en la SGM destruyó cinco Bf-109, tres Ju-87 y un He-111.
- menuda fiera¿Tendrá una medalla y el titulo de as?
- ¡Que va! Lo echaron de su trabajo de mecánico en la Luftwaffe.
4 K 57
#2 flixter
Jodó o_o tal como aterrizo, lo empezaron a llamar maverimmed? :troll:
2 K 43
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#2 #3

Moroverick. :roll:
0 K 16
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
El tío se vio TopGun el día antes
1 K 36
manbobi #5 manbobi
El campeón del tiro pichón
1 K 23
Ferran #1 Ferran *
90-97 millones de dólares por avión :palm:

NO a la guerra.

Este enlace aclara cómo y quién derribó los 3 F15.
0 K 11
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Su película favorita es TopGun
0 K 8

menéame