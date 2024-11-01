Un caza kuwaití se confundió y derribó tres F-15E estadounidenses con tres misiles [Eng]

Un informe revela que un único caza kuwaití lanzó tres misiles que terminaron derribando tres F-15E Strike Eagle de la USAF durante operaciones aéreas en la región. Los seis tripulantes lograron eyectarse y sobrevivieron al incidente de fuego amigo.
| etiquetas: fuego amigo , kwait , cazas , f15
- mi abuelo en la SGM destruyó cinco Bf-109, tres Ju-87 y un He-111.
- menuda fiera¿Tendrá una medalla y el titulo de as?
- ¡Que va! Lo echaron de su trabajo de mecánico en la Luftwaffe.
Moroverick.
NO a la guerra.
Este enlace aclara cómo y quién derribó los 3 F15.