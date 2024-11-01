Catar suspende la Finalissima 2026 entre España y Argentina

La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones deportivas en su territorio ante la creciente inestabilidad en la región, derivada de los recientes ataques de Israel a Irán. La decisión afecta de lleno a uno de los grandes eventos previstos para 2026: la Finalissima entre España y Argentina. El partido, que debía enfrentar a las vigentes campeonas de uropa y América, estaba programado para el viernes 27 de marzo de 2026 a las 21:00 hora local (19:00 en España y 15:00 en Argentina).