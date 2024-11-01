edición general
12 meneos
19 clics
Catar suspende la Finalissima 2026 entre España y Argentina

Catar suspende la Finalissima 2026 entre España y Argentina

La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo la suspensión de todas las competiciones deportivas en su territorio ante la creciente inestabilidad en la región, derivada de los recientes ataques de Israel a Irán. La decisión afecta de lleno a uno de los grandes eventos previstos para 2026: la Finalissima entre España y Argentina. El partido, que debía enfrentar a las vigentes campeonas de uropa y América, estaba programado para el viernes 27 de marzo de 2026 a las 21:00 hora local (19:00 en España y 15:00 en Argentina).

| etiquetas: catar , finalísima , españa , argentina , fútbol
10 2 1 K 119 actualidad
10 comentarios
10 2 1 K 119 actualidad
Comentarios destacados:    
#5 Leclercia_adecarboxylata
Habrá que aCatar esta decisión.
5 K 88
#9 groucha
#5 Gracias, Matías.
2 K 37
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Qatar será el siguiente en caer ya que persigue a los lgbti y oprime a las mujeres o será Arabia Saudí?

Con Trump al mando liberando países de regímenes autoritarios nunca se sabe, desde el comienzo de año va a 1 al mes
1 K 31
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 A la FIFA le va a dar un apechusque por culpa de Israel y EEUU Irán. xD
1 K 26
calde #8 calde
#6 tal cual. Buen momento para poner a prueba unos de los pilares básicos de nuestras sociedades occidentales:

DEMOCRACIA vs FÚTBOL

Quién ganará...? :roll:
1 K 26
calde #7 calde
#1 seguro. EEUU no puede permitir que quede ningún tirano más en pie, ya sabes... ¬¬
0 K 11
LoboAsustado #2 LoboAsustado
A ver si tiene huevos el Tebas de poner un bloqueo a los misiles volando por el golfo xD
1 K 24
#3 guillersk
Hoy no duermo, vaya perdida
1 K 23
#4 Jacusse
Suspensión provisional.
0 K 11
antesdarle #10 antesdarle
Y pensar que para alguno esta será la verdadera tragedia :palm:
0 K 10

menéame