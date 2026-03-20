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Catar podría perder el 13% de su producto interior bruto en 2026 [Ing]

Para los inversores occidentales, Catar puede parecer simplemente otro rico Estado petrolero del Golfo. Sin embargo, Doha carece de los oleoductos de Arabia Saudí y de UAE, lo que la hace totalmente dependiente del estrecho de Ormuz —ahora bloqueado— para vender GNL. Los ataques iraníes del miércoles también han acabado con el 17 % de la producción de GNL de Catar durante un periodo de hasta 5 años, lo que supondrá una pérdida de unos $20.000 millones en ingresos anuales. Capital Economics calcula que el PIB podría hundirse hasta un 13%.

| etiquetas: trump , irán , guerra , israel , catar , economía
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7 comentarios
4 1 0 K 66 actualidad
JanSmite #1 JanSmite
Un 13% es una salvajada. Son los peligros de vender sólo un producto.
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
#1 Son los peligros de tener a USA por aliado.
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#7 Grahml
#1 #4 Van a tener que pedir de vuelta el avión que le dieron a Trump.
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joffer #2 joffer
Lo mismo tiene que facer conciertos
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loborojo #6 loborojo
El pastoreo de cabras es más estable.
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#4 Vertigo
poco me parece
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#5 sliana
En euros, cuanto nos va a costar? Porque lo pagamos nosotros.
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