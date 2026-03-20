Catar podría perder el 13% de su producto interior bruto en 2026 [Ing]

Para los inversores occidentales, Catar puede parecer simplemente otro rico Estado petrolero del Golfo. Sin embargo, Doha carece de los oleoductos de Arabia Saudí y de UAE, lo que la hace totalmente dependiente del estrecho de Ormuz —ahora bloqueado— para vender GNL. Los ataques iraníes del miércoles también han acabado con el 17 % de la producción de GNL de Catar durante un periodo de hasta 5 años, lo que supondrá una pérdida de unos $20.000 millones en ingresos anuales. Capital Economics calcula que el PIB podría hundirse hasta un 13%.