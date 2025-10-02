edición general
3 meneos
6 clics
Catalunya es la única comunidad en la que se redujo el turismo en julio y agosto

Catalunya es la única comunidad en la que se redujo el turismo en julio y agosto

La región cede visitantes internacionales un año más y cuantifica 4,5 millones de turistas, un 10% menos que en el mismo periodo de 2017

| etiquetas: catalunya , turismo
2 1 0 K 31 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
Connect #2 Connect
Bien. Ya es un comienzo. Hay que tener en cuenta que igualmente dejaron más dinero en las arcas
- el gasto medio por persona empieza a crecer. En julio la inyección turística en Catalunya fue de 3.287 millones de euros, un 5,21% más que hace un año, y en agosto, de 3.111, un 1,79% más que hace un año

Es decir, algo menos de saturación pero más dinero. Hay que seguir cambiando a ese turista que solo viene de fiesta y se mete en pisos dentro de comunidades de vecinos que trabajan y hacen vida familiar, por otros que vayan a hoteles, que es donde tienen que ir, o a Apart-hoteles.
4 K 50
crob #5 crob
#2 Exacto: la diferencia entre turismo y tuRRismo, que algunos dan más turra que la tuna
0 K 14
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Y todo a pesar de la campaña de NPCmeneamepersigue, lo normal sería que Valencia no tuviese visitantes ya. :troll:
0 K 14
#4 Juantxi
Pues en mi ciudad, que apenas tiene nada de turismo, este verano ha descendido también.
En Cataluña les queda todavía bastante turismo.
0 K 11
#1 SeuMadruga
Qué suerte tienen algunos.
1 K 9
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Cualquiera lo diría...
0 K 8
Abdo_Collo #7 Abdo_Collo
Hay tanto turismo que yo no he notado nada, al contrario, veo más guiris que nunca; claro que también ocurre que no se habrá tenido en cuenta que muchos ya viven aquí... se han quedado de tanto venir.
0 K 6

menéame