Catalunya es la única comunidad en la que se redujo el turismo en julio y agosto
La región cede visitantes internacionales un año más y cuantifica 4,5 millones de turistas, un 10% menos que en el mismo periodo de 2017
etiquetas
:
catalunya
,
turismo
#2
Connect
Bien. Ya es un comienzo. Hay que tener en cuenta que igualmente dejaron más dinero en las arcas
- el gasto medio por persona empieza a crecer. En julio la inyección turística en Catalunya fue de 3.287 millones de euros,
un 5,21% más
que hace un año, y en agosto, de 3.111,
un 1,79% más
que hace un año
Es decir, algo menos de saturación pero más dinero. Hay que seguir cambiando a ese turista que solo viene de fiesta y se mete en pisos dentro de comunidades de vecinos que trabajan y hacen vida familiar, por otros que vayan a hoteles, que es donde tienen que ir, o a Apart-hoteles.
4
K
50
#5
crob
#2
Exacto: la diferencia entre turismo y tuRRismo, que algunos dan más turra que la tuna
0
K
14
#3
Enésimo_strike
Y todo a pesar de la campaña de NPCmeneamepersigue, lo normal sería que Valencia no tuviese visitantes ya.
0
K
14
#4
Juantxi
Pues en mi ciudad, que apenas tiene nada de turismo, este verano ha descendido también.
En Cataluña les queda todavía bastante turismo.
0
K
11
#1
SeuMadruga
Qué suerte tienen algunos.
1
K
9
#6
DayOfTheTentacle
Cualquiera lo diría...
0
K
8
#7
Abdo_Collo
Hay tanto turismo que yo no he notado nada, al contrario, veo más guiris que nunca; claro que también ocurre que no se habrá tenido en cuenta que muchos ya viven aquí... se han quedado de tanto venir.
0
K
6
