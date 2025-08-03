edición general
Cataluña pierde turistas por primera vez desde la pandemia: 30.000 visitantes menos este julio

El turismo se ha reducido por primera vez en Catalunya desde la pandemia. Este julio visitaron el país 2'3 millones de extranjeros, 30,000 menos que el año anterior. [cat]

NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
El calor frena la compra de casas en Almería y la aumenta en la 'España fresca' www.meneame.net/story/calor-frena-compra-casas-almeria-aumenta-espana-
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Os lo dije, os lo dije el calor mata el turismo, por eso son negacionistas, por eso se empieza a frenar la burbuja

Por eso me quieren silenciar 8-D  media
#7 Paucat
En % la variación és insignificante.
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
No querian menos aglomeraciones, pues poco a poco lo van a conseguir.
#4 tomeu
Quina sort!
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#10 Los negacionistas siempre negando :-D :-D :-D
estemenda #2 estemenda
Hay luz al final del túnel.
#6 thekeeper
Podría ser buena noticia, o mala, no sabemos si esos 30 mil eran turistas de calidad que han decidido no venir por cómo está en general Cataluña (masificada y cara) , véase como turista de calidad a todo aquel contrario a los que suelen ir a lloret (por poner un ejemplo)
Sandman #8 Sandman
#6 Pues fíjate que, aunque desde España se haya visto como algo puntual y casi irrisorio, Reddit estaba plagado de extranjeros preocupados que querían venir a España, preguntando por las protestas 'anti-turismo' que había en Barcelona con las pistolas de agua. Lo mismo ha tenido más efecto del que se piensa, aunque obviamente no es el único factor.
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#8 En valencia la mitad de los hosteleros dicen que este julio ha sido peor que el anterior y no hay eso que dices

cadenaser.com/comunitat-valenciana/2025/08/03/el-50-de-los-hosteleros-
Sandman #10 Sandman
#9 Los hosteleros siempre se quejan pase lo que pase :-D :-D :-D , e imagino que en las noticias en el extranjero hablarían de "protestas en España", tampoco pidas que concreten. Pero lo dicho: varios factores.
#3 Xidaug
pues es lo que querían, así que todos contentos
