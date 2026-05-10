Cataluña: El 40% de los alumnos necesita atención educativa especial: en el Segrià, la Selva y el Empordà son más de la mitad [CAT]

En el curso 2025/26, el 40,6% de los alumnos tienen reconocidas necesidades específicas de apoyo educativo. En el Segrià, las comarcas dl Empordà y en la Selva superan el 50%. El crecimiento se ha producido, paradójicamente, en un contexto de descenso de la población escolar. En 4 años, el total de alumnos de primaria y secundaria bajó 22.000, pero los alumnos con necesidades específicas han crecido en más de 220.000. Seis de cada diez alumnos con necesidades específicas lo son por situaciones socioeconómicas o socioculturales desfavorecidas.