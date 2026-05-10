Cataluña: El 40% de los alumnos necesita atención educativa especial: en el Segrià, la Selva y el Empordà son más de la mitad [CAT]

En el curso 2025/26, el 40,6% de los alumnos tienen reconocidas necesidades específicas de apoyo educativo. En el Segrià, las comarcas dl Empordà y en la Selva superan el 50%. El crecimiento se ha producido, paradójicamente, en un contexto de descenso de la población escolar. En 4 años, el total de alumnos de primaria y secundaria bajó 22.000, pero los alumnos con necesidades específicas han crecido en más de 220.000. Seis de cada diez alumnos con necesidades específicas lo son por situaciones socioeconómicas o socioculturales desfavorecidas.
| etiquetas: cataluña , generalitat , educación , vulnerabilidad social , alumnos
Si hay unos cuantos con necesidades especiales de apoyo. A los profesores les meten que deben dedicarles especial atención a estos alumnos. Sin embargo no se dotan de más recursos para poder aplicar esas medidas de apoyo ... el resto de alumnos probablemente tengan menos atención de la que tenían antes, por lo que también ahora resulta que van a necesitar medidas de apoyo especiales ....
¿no podría ser este círculo vicioso tonto?