Castings imposibles, adaptaciones malditas y puro espectáculo. Cómo se convirtió 'Jungla de cristal' en una piedra angular del cine comercial

Como ocurre cada año por estas fechas, vuelve a resurgir uno de los debates más crudos y encarnizados que azotan la comunidad cinéfila. No tiene que ver sobre la calidad de '¡Qué bello es vivir!' ni tampoco gira en torno a si la escena de 'Love Actually' con Andrew Lincoln parece más propia de un episodio de 'You' que de una comedia romántica, sino con el derecho de 'Jungla de cristal' a ostentar la etiqueta de "película navideña".