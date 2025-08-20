edición general
Castilla y León mantuvo parados recursos del Gobierno mientras Mañueco pedía más medios a Sánchez

El portavoz de la Junta se ha disculpado por inutilizar ayuda estatal entre avisos para que fuera movilizada

efectogamonal #1 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#1 Consecuencias electorales ya sabemos que no habrán, ¿pero, y legales?
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
Es dupe
#5 Suikoden
Prefiero pensar que simplemente no saben organizar sus recursos a que lo hagan a posta.
