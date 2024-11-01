edición general
Castilla y León lidera la criminalidad en 2025, mientras que en Cataluña y Madrid es donde más caen los delitos

Castilla y León (+5,8%) es la comunidad autónoma que lidera el aumento de la criminalidad en 2025, seguida de cerca por Baleares (+5,6%) y Asturias (+5,4%). Sólo hay cinco regiones en las que bajan los delitos con respecto al año pasado, siendo Cataluña (-2,9%) y Comunidad de Madrid (-1,7%) las que anotan las bajadas más significativas. En 2025 la criminalidad ha vuelto a repuntar un 0,8% en el conjunto de España

bronco1890
Para las estadísticas de ministerio del interior como delito cuenta igual una violación múltiple, un asesinato y robar un sobre de jamón en el Mercadona.
Cuñado
#2 ¡Estadísticas de delitos contando delitos! ¿Qué será lo próximo?

Para tu información, las estadísticas del ministerio de interior registran (siempre lo han hecho) los delitos por su tipología. Pero ahora os dio a las carcunda por ese mantra.... y claro, quién lee explica a gente con tantas carencias intelectuales como para dejarse pastorear por el facherío cómo se interpretan esas estadísticas...
CharlesBrowson
La España profunda y negra, y eso que dicen que es la vaciada. pocos pero mal avenidos
