Castilla y León lidera la criminalidad en 2025, mientras que en Cataluña y Madrid es donde más caen los delitos Castilla y León (+5,8%) es la comunidad autónoma que lidera el aumento de la criminalidad en 2025, seguida de cerca por Baleares (+5,6%) y Asturias (+5,4%). Sólo hay cinco regiones en las que bajan los delitos con respecto al año pasado, siendo Cataluña (-2,9%) y Comunidad de Madrid (-1,7%) las que anotan las bajadas más significativas. En 2025 la criminalidad ha vuelto a repuntar un 0,8% en el conjunto de España