9
meneos
29
clics
Caso Pujol: historia de una fortuna oculta
La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a partir de este lunes a toda la familia Pujol por su fortuna oculta.
|
etiquetas
:
pujol
,
historia
,
ladrones
,
españa
7
2
0
K
83
politica
11 comentarios
7
2
0
K
83
politica
#3
chocoleches
Jordi Pujol tiene 95 años, le trae sin cuidado ya a lo que le puedan condenar.
3
K
38
#6
mecha
#3
si le condenasen a pagar algo, eso que perderían los hijos de la herencia. Aunque esos robaron también...
1
K
20
#11
Pájaroloco
#6
El abuelo, el padre del viejo Pujol, era especialista en llevar el dinero de los pastosos catalanes a Suiza. El primogénito, con llevar los maletines del 3% a Andorra. Seguro que la familia tiene el dinero fuera.
0
K
7
#7
tul
#3
pero la branca todavia puede chupar muchos años de prision
0
K
12
#9
Iqui_Balam
#3
ni presencialmente passarà el bochorno del juicio
0
K
6
#1
Fartón_Valenciano
Solo sabemos el 3% de la historia...
3
K
34
#4
kumo
#1
Cerdán es un pringao, él sólo se llevaba una media del 2% según el programa de la Intxaurrondo
Ah! No, perdón, perdón, que lo suyo eran "comisiones", no
mordidas
Estamos mejor que queremos
2
K
23
#8
DrEvil
Pena que nunca sabremos toda la historia. Pero los acojonó vivos, no se ha vuelto a hablar:
www.youtube.com/watch?v=PsV1eq_EQRE
1
K
17
#5
Jodere
Dupe
www.meneame.net/story/quien-quien-juicio-familia-pujol
0
K
7
#10
Pepepistolas
Historia de un clan mafioso amparado y protegido por PP/PSOE
0
K
7
#2
salchipapa77
¿Quién coño es la UDEF?
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
Estamos mejor que queremos