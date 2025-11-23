edición general
Caso Pujol: historia de una fortuna oculta

La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a partir de este lunes a toda la familia Pujol por su fortuna oculta.

#3 chocoleches
Jordi Pujol tiene 95 años, le trae sin cuidado ya a lo que le puedan condenar.
mecha #6 mecha
#3 si le condenasen a pagar algo, eso que perderían los hijos de la herencia. Aunque esos robaron también...
#11 Pájaroloco
#6 El abuelo, el padre del viejo Pujol, era especialista en llevar el dinero de los pastosos catalanes a Suiza. El primogénito, con llevar los maletines del 3% a Andorra. Seguro que la familia tiene el dinero fuera.
tul #7 tul
#3 pero la branca todavia puede chupar muchos años de prision
Iqui_Balam #9 Iqui_Balam
#3 ni presencialmente passarà el bochorno del juicio
Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano
Solo sabemos el 3% de la historia... xD xD xD
kumo #4 kumo
#1 Cerdán es un pringao, él sólo se llevaba una media del 2% según el programa de la Intxaurrondo xD xD Ah! No, perdón, perdón, que lo suyo eran "comisiones", no mordidas xD xD xD

Estamos mejor que queremos xD
DrEvil #8 DrEvil
Pena que nunca sabremos toda la historia. Pero los acojonó vivos, no se ha vuelto a hablar: www.youtube.com/watch?v=PsV1eq_EQRE
#10 Pepepistolas
Historia de un clan mafioso amparado y protegido por PP/PSOE
salchipapa77 #2 salchipapa77
¿Quién coño es la UDEF?
