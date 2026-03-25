El caso de Natasha Ryan, “la chica del armario” que llevó la mentira “demasiado lejos”: se escondió de su familia durante cinco años

Natasha Anne Ryan tenía 14 años cuando, el 31 de agosto de 1998, se despidió de su madre para ir al colegio y nunca regresó. Durante años, la policía y la comunidad creyeron que había sido víctima del asesino en serie Leonard Fraser, quien ya había sido acusado de hasta cinco crímenes contra mujeres y menores. “Esa tarde ya no volvió a casa. Simplemente desapareció”, relataron los medios locales. Su rostro apareció en las noticias, se pegaron carteles y campañas públicas, y el miedo se instaló en Rockhampton.