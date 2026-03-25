El caso de Natasha Ryan, “la chica del armario” que llevó la mentira “demasiado lejos”: se escondió de su familia durante cinco años

Natasha Anne Ryan tenía 14 años cuando, el 31 de agosto de 1998, se despidió de su madre para ir al colegio y nunca regresó. Durante años, la policía y la comunidad creyeron que había sido víctima del asesino en serie Leonard Fraser, quien ya había sido acusado de hasta cinco crímenes contra mujeres y menores. “Esa tarde ya no volvió a casa. Simplemente desapareció”, relataron los medios locales. Su rostro apareció en las noticias, se pegaron carteles y campañas públicas, y el miedo se instaló en Rockhampton.
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Cuando ella tenía 14 años tenía como novio a Scott Black, de 22 años, que la mantuvo escondida en su casa durante cinco años.
Me interesa tambien saber que paso una vez que la chica aparecio. Deberia de haber rodado mas de una cabeza parece ser
Muchas confesiones son bajo tortura y de eso España sabe muchísimo...
Y para colmo luego no hay cabezas rodando.