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El caso de Natasha Ryan, “la chica del armario” que llevó la mentira “demasiado lejos”: se escondió de su familia durante cinco años

El caso de Natasha Ryan, “la chica del armario” que llevó la mentira “demasiado lejos”: se escondió de su familia durante cinco años

Natasha Anne Ryan tenía 14 años cuando, el 31 de agosto de 1998, se despidió de su madre para ir al colegio y nunca regresó. Durante años, la policía y la comunidad creyeron que había sido víctima del asesino en serie Leonard Fraser, quien ya había sido acusado de hasta cinco crímenes contra mujeres y menores. “Esa tarde ya no volvió a casa. Simplemente desapareció”, relataron los medios locales. Su rostro apareció en las noticias, se pegaron carteles y campañas públicas, y el miedo se instaló en Rockhampton.

| etiquetas: desapariciones
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7 comentarios
8 2 0 K 92 actualidad
Cabre13 #6 Cabre13
Por si alguno se ha quedado con la duda de qué hay tras esa frasecilla de "En abril de 2003, cinco años después de su desaparición, un aviso anónimo condujo a la policía hasta la casa de Scott Black, su novio.
Cuando ella tenía 14 años tenía como novio a Scott Black, de 22 años, que la mantuvo escondida en su casa durante cinco años.
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MycroftHolmes #7 MycroftHolmes
Campeona estatal del escondite
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Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Lo más grave de la historia es que hicieron confesar a un no culpable en ese caso concreto.
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#2 surco
Pues nada hombre, una buena regañina y a la cama sin cenar.....angelito.
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Cyberbob #1 Cyberbob
Me llama la atención que muriera con ¿40 años? Vaya….
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Ihzan #3 Ihzan *
Mientras tanto, la policía centró la investigación en Fraser, quien bajo presión llegó a “confesar” el asesinato de Natasha: “Terminó diciendo que había encontrado a la chica en un cine, que la había atraído hasta su coche, que la había atacado dejándola inconsciente para luego matarla y abandonar su cuerpo cerca de un lago”.

Me interesa tambien saber que paso una vez que la chica aparecio. Deberia de haber rodado mas de una cabeza parece ser
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#3 "La reaparición de la joven coincidió con el juicio del asesino en serie. “Estoy muy contento de informarles que Leonard John Fraser no es el responsable de la muerte de Natasha Anne Ryan. Natasha está viva”, anunció en la corte el fiscal Paul Rutledge."

Muchas confesiones son bajo tortura y de eso España sabe muchísimo...

Y para colmo luego no hay cabezas rodando.
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menéame