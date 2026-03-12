Caso Juana Rivas: los testigos dan versiones opuestas en el juicio por malos tratos a su expareja en Italia

Una asistente de la madre asegura que los niños relataban agresiones del padre, y una trabajadora social afirma que nunca vio nada y que el hijo menor ahora está “feliz” en Cerdeña. El juicio que se está celebrando en Cagliari, Cerdeña, contra Francesco Arcuri, la expareja de Juana Rivas, por presuntos malos tratos a los dos hijos de ambos ha proseguido este jueves con la declaración de cinco testigos de la fiscalía, todas mujeres. Trabajadoras sociales, pediatras y psicólogas que han tratado con la familia estos años en algún momento y han