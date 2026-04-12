edición general
9 meneos
86 clics
Caso Esther López: hallan un zulo en la vieja casa del sospechoso

Caso Esther López: hallan un zulo en la vieja casa del sospechoso

El nuevo dueño de la antigua casa del sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo en 2022 ha encontrado un zulo en el domicilio.

| etiquetas: esther lópez , zulo , sospechoso , transpinedo
9 0 0 K 101 actualidad
sin comentarios
9 0 0 K 101 actualidad

menéame