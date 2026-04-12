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Caso Esther López: hallan un zulo en la vieja casa del sospechoso
El nuevo dueño de la antigua casa del sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo en 2022 ha encontrado un zulo en el domicilio.
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esther lópez
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zulo
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