El caso contra Charles Darwin [Eng]

Cómo la investigación de un horrendo asesinato conmocionó a la Francia del siglo XIX e incriminó al científico como cómplice. Darwin siempre ha sido controvertido, pero lo fue especialmente en Francia. Parte de esta controversia se debía al esnobismo de antaño: el desdén instintivo de los franceses por todo lo inglés. Los católicos y conservadores franceses también temían que la evolución pareciera desplazar a Dios y socavar la moral tradicional. Francia aún se recuperaba de la agitación política que culminó en la Comuna de París de 1871

| etiquetas: charles darwin , investigación , asesinato , émile littré
cocolisto #2 cocolisto
O sea, que a los sectores reaccionarios les salió el tiro por la culata. Intentando desprestigiar a Darwnin a través del asesinato de una lechera por unos chalados, unos de ellos conocedor de la teoría de Darwnin en su vertiente de justificador del fuerte sobre el débil,los sectores católicos y carcas en general intentaron culpar a las teorías de Darwnin como las justificadoras del derecho al asesinato, por mor de la superioridad del fuerte sobre el débil.
El juicio provocó que la población…   » ver todo el comentario
Kamillerix #1 Kamillerix
Una joya. Gracias #0 :hug:
sxentinel #3 sxentinel
#0 No nos líes, había leído el caso de charles Dexter ward... :roll:
