El caso contra Charles Darwin [Eng]

Cómo la investigación de un horrendo asesinato conmocionó a la Francia del siglo XIX e incriminó al científico como cómplice. Darwin siempre ha sido controvertido, pero lo fue especialmente en Francia. Parte de esta controversia se debía al esnobismo de antaño: el desdén instintivo de los franceses por todo lo inglés. Los católicos y conservadores franceses también temían que la evolución pareciera desplazar a Dios y socavar la moral tradicional. Francia aún se recuperaba de la agitación política que culminó en la Comuna de París de 1871