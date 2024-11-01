Caso Alcàsser: un criminólogo descubre una prueba crucial del crimen y la jueza lo admite

Treinta años después, el dramático triple asesinato de las niñas da un giro inesperado: nuevas pruebas forenses revelan rastros de sangre en el coche de Ricart, abriendo una línea inédita en la investigación. El detonante ha sido la confesión de Miguel Ricart en un canal de YouTube, un movimiento que abrió la puerta a un nuevo capítulo. El criminólogo Félix Ríos, [...], decidió personarse en la causa y pedir algo que parecía imposible: nuevas pruebas forenses con la tecnología de hoy, impensable en los años 90.