Última entrevista a Miguel Ricart, uno de los condenados por el caso Alcàsser:

Han pasado más de 30 años desde el triple crimen de Alcàsser. Miguel Ricart concede una entrevista en la que asume su participación y responde a preguntas aunque de forma escueta.

pero no habíamos quedado que era todo un complot contra este señor, que era un cabeza de turco? no es lo que estuvo años y años sosteniendo el señor Juan Ignacio Blanco cuando decía que el párroco le había dado unas cintas snuff? Mientras se forraban con la asociación que montó con Fernando? Es grotesco lo que hicieron con estas niñas, primero el brutal asesinato y después la cobertura que le dieron los medios de comunicación, dando altavoz incluso a la familia de Anglés, cuando era evidente…   » ver todo el comentario
#1 Este mismo canal había anunciado que había entrevistado a Miguel Ricart bajo los efectos de pentotal sódico, que creo que es como un suero de la verdad, si es que existe o funciona. Pero la entrevista que han publicado para mi se ha quedado muy corta, y han dejado demasiadas incógnitas en el aire.
