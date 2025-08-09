edición general
9 meneos
82 clics
Casi nadie quiere coches chinos de ocasión

Casi nadie quiere coches chinos de ocasión

El mercado de coches eléctricos chinos de segunda mano está creciendo en Europa, pero sigue siendo un nicho con precios muy por debajo de la media. Los portales de compraventa como muestran que modelos relativamente recientes, como un MG4 usado, se ofrecen por unos 24.000 euros. La media del mercado de ocasión, sumando todos los tipos de sistema de propulsión, se situó en junio en 27.753 euros. Más de la mitad de los anuncios de coches chinos corresponden a MG, marca de origen británico ahora en manos del grupo chino SAIC.

| etiquetas: coches , chinos , ocasión , segunda mano
8 1 0 K 102 actualidad
23 comentarios
8 1 0 K 102 actualidad
Comentarios destacados:        
Destrozo #8 Destrozo *
Los chinos de 2a mano valen menos porque la gente sabe que en pocos años ofrecerán el doble y costarán la mitad.
Con los europeos, en unos años costarán el doble y ofrecerán la mitad. Eso sí no se hunden antes.
5 K 64
#1 Grahml *
Aquí infografía indicando a qué grupos pertenece cada marca.  media
4 K 61
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 escogería Stellantis, un conglomerado que tenga en su seno a la más grandes marchas europeas no alemanas, tiene que ser sinónimo de calidad
8 K 101
babuino #7 babuino
#2 chssst!
Que no nos oiga nadie... Han desarrollado uns modernísima y revolucionaria tecnología para sus motores que los hace los más fiables del mercado. Y tecnología de combustión 100%, el futuro!
1 K 19
#12 rehcan69
#2 Opel es alemán
0 K 7
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#12 fundada alemana, a día de hoy es tan alemana como SEAT española
3 K 50
Asimismov #23 Asimismov
#12 alemán de General Motors
0 K 12
ochoceros #15 ochoceros
#2 Deben gastar mucho en publicidad para estar todo el día en las noticias, que si Puretech, que si BlueHDI, que si quiebras a la vista... www.motor.es/noticias/stellantis-perdidas-multimillonarias-primer-seme
1 K 32
karaskos #16 karaskos
#2 Stellantis debe ser el mayor y mas caro vertedero de ha conocido el hombre.
1 K 19
cosmonauta #5 cosmonauta
Ni de ocasión, ni nuevos, aunque los departamentos de marketing se empeñen en lo contrario.
1 K 28
#21 R2dC
#5 Exacto. No se de que coño hablan. Prefiero tener 24k euros en el banco, que comprarme un gasto anual de la ostia coche.
0 K 8
Torrezzno #3 Torrezzno *
Normal no dejan de ser chinos, igual que los franceses no dejan de ser franceses.

Cuando algo se vende como churros su valor se deprecia. Nadie se compra un Sandero o un MG a no ser que no se pueda permitir otra cosa. Lo mismo aplica al mercado de segunda mano.
1 K 17
karlos_ #10 karlos_ *
Madre mia que monton de Propaganda junta en un artículo, joyas como:

- 26k es un precio asequible. No, no lo es sino se venderían.
- Precio residual en los electricos Chinos es bajo. No como en las marcas de occidente. Que miren un eqs que pierde mas del 50% en un año. O un tesla que hoy por hoy de segunda mano estan miy baratos

Ambos problemas aplicables a cualquier coche eléctrico pero la propaganda es: Comprate un coche occidental nuevo (por un poco mas) que lo venderas mejor.
1 K 15
Narmer #11 Narmer
Un briconsejo si planeáis comprar un eléctrico: si sois autónomo o lo podéis sacar a través de la empresa, haced renting. Si sois particulares, leasing. Al menos os aseguráis un valor residual.

Hace un par de semanas llevé mi coche eléctrico a flexicar para que me lo tasaran y con solo dos años y 35.000km me ofrecen un 54% de su valor de compra. Y no solo eso, el dinero no me lo dan en el momento. Les tienes que dejar el coche en su concesionario y te dan el dinero cuando lo vendan. El…   » ver todo el comentario
2 K 15
Veelicus #17 Veelicus
#11 Lo que propones es lo correcto, salvo que uses poco el coche y lo que quieras es un coche para muchos años, en ese caso no me preocuparía tanto el valor que pueda perder sino la fiabilidad del coche y si con un 70% del máximo de la batería me da con margen para el uso normal del coche pues perfecto.
Mi idea es cambiar de coche en unos 4-5 años, cuando cumpla 20 años aprox, en ese momento probablemente compre un eléctrico de segunda mano, con unos 40-50.000 km de algún modelo que ya este contrastado.
1 K 20
Narmer #18 Narmer
#17 Pues te cuido el Ioniq y hablamos en 4-5 años ;)
0 K 9
Veelicus #19 Veelicus
#18 xD xD xD No me da el presupuesto para ese coche, en mi cabeza esta un MG4, BYD, o similares
0 K 11
#22 Cuchifrito *
#11 Ningún avance va a hacer obsoleto mi actual eléctrico, lo mantendré mientras funcione bien y si son 20 años mejor. Si con el uso que le doy lo cargo cada 3 días que me importa que vayan a salir mejores baterías? Para cargarlo cada 5? Para ahorrar 20 minutos en un viaje esporádico voy a cambiar de coche?

En cuanto a la conducción autónoma muy optimista me pareces, van a pasar muchos años antes de era una conducción totalmente desatendida.
0 K 10
#6 diablos_maiq
Igual lo de los precios tiene que ver con que a los coches de segunda mano no se les ponen aranceles... :troll:
0 K 11
#9 tyrrelco
Igual es que, todavía, no los conoce ni dios...
0 K 10
#14 sliana
Dicho así parece que MG retiene algún valor aparte del simple hecho de ser conocida a entre los boomers europeos.
0 K 7
#20 Tiranoc
Vendo opel colsa.
0 K 7

menéame