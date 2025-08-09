Casi nadie quiere coches chinos de ocasión

El mercado de coches eléctricos chinos de segunda mano está creciendo en Europa, pero sigue siendo un nicho con precios muy por debajo de la media. Los portales de compraventa como muestran que modelos relativamente recientes, como un MG4 usado, se ofrecen por unos 24.000 euros. La media del mercado de ocasión, sumando todos los tipos de sistema de propulsión, se situó en junio en 27.753 euros. Más de la mitad de los anuncios de coches chinos corresponden a MG, marca de origen británico ahora en manos del grupo chino SAIC.