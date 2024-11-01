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Casi la mitad de los desarrolladores están pensando en abandonar la industria del videojuego por los despidos y la inestabilidad, revela una encuesta
Una reciente encuesta revela que muchos desarrolladores están pensando en abandonar la industria del videojuego por la situación actual, ya que llevan años sufriendo lo mismo.
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:
videojuegos
,
despidos
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#3
Skiner
El problema es que hay tantos juegos que ya la gente no puede jugar a tanto.
En toda tu vida no podrás jugar a todos los juegos existentes hace años.
En la última decada han crecido exponencialmente la cantidad de juegos.
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#4
Hynkel
Aquí uno que desertó hace más de diez años.
Antes que volver a eso me pongo a servir copas o fregar escaleras.
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#5
Varelse
#4
Explica más porque lo dejaste
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#6
Hynkel
#5
Por las mismas razones que salen en el artículo, aunque yo llegué a esa conclusión mucho antes.
Mucha inestabilidad financiera de los estudios. Ahora no sé cómo estará la cosa con Unity, pero como programador cambiar de empresa suponía empezar casi de cero. Cambiaba casi todo.
Pero, sobre todo, las absurdas presiones de los inversores y también de jefes que no tenían ni idea de videojuegos, sólo veían la "cash cow".
Cuando entré pensé que al ser una industria donde el producto tiene que acabar bien hecho porque el cliente no perdona, sería una industria seria y bien tratada. Subestimé hasta dónde puede llegar el cipollismo.
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#1
astronauta_rimador
eso pasa en la mayoría de profesiones "guays"
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#2
asgard_gainsborough
En un futuro no muy lejano un solo desarrollador con una buena herramienta de IA va a poder hacer juegos completos y espectaculares.
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En toda tu vida no podrás jugar a todos los juegos existentes hace años.
En la última decada han crecido exponencialmente la cantidad de juegos.
Antes que volver a eso me pongo a servir copas o fregar escaleras.
Mucha inestabilidad financiera de los estudios. Ahora no sé cómo estará la cosa con Unity, pero como programador cambiar de empresa suponía empezar casi de cero. Cambiaba casi todo.
Pero, sobre todo, las absurdas presiones de los inversores y también de jefes que no tenían ni idea de videojuegos, sólo veían la "cash cow".
Cuando entré pensé que al ser una industria donde el producto tiene que acabar bien hecho porque el cliente no perdona, sería una industria seria y bien tratada. Subestimé hasta dónde puede llegar el cipollismo.