Casi 75.000 personas sin antecedentes penales han sido detenidas por ICE, muestran nuevos datos

Casi 75.000 personas sin antecedentes penales han sido detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) entre el 20 de enero y el 15 de octubre, según muestran nuevos datos. Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, su Gobierno ha endurecido las políticas migratorias, al arrestar a aproximadamente 220.000 personas en los nueve meses posteriores a su toma de posesión, según datos del Data Deportation Project, un grupo de investigación vinculado a la facultad de derecho

Yorga77 #1 Yorga77
Y seguro que hay gente de la que no se a vuelto a saber de ella. :palm:
