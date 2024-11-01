edición general
Las casas están tan caras en Baleares y en Canarias que están expulsando del mercado incluso a alemanes y británicos

Los precios de la vivienda en Baleares y Canarias han alcanzado máximos históricos Las ventas a extranjeros han caído un 7,7% y 6,8% respectivamente, marcando el fin de la era dorada del comprador británico y alemán.

Los fondos de inversión vendiendo, el precio de las casas cayendo, los inmigrantes que no vienen por los precios, los guiris tampoco vienen. Esto se hunde ya

Si difundimos cae antes.

Enlaces: www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13599420/10/25/madr

www.meneame.net/m/actualidad/crisis-vivienda-frena-llegada-trabajadore

www.meneame.net/m/Artículos/burbuja-inmobiliaria-explota-espana
Titular : las casas están tan caras en baleares...

NPC : los fondos de inversión vendiendo, el precio de las casas cayendo
#3 Claro, ahora es el punto de inflexión en que se hunde, solo hay que ver idealista caido, los precios cayendo... www.meneame.net/m/Artículos/burbuja-inmobiliaria-explota-espana
#4 entonces por qué pones noticias donde dice que los precios están más caros?
Al final tendremos ciudades, islas, países !, llenos de viviendas vacías donde nadie vive porque no hay nada, pero carísimas que se venden "para invertir"... Berlanga vuelve !
#2 Es cuestión de tiempo que un director parecido aparezca en este circo de país.
Entonces, ¿quien lo compra? ?(
Alerta envío que boosterfelixea.
