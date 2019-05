Casado: "No sé si estamos en el centro, en la derecha o en el centroderecha. Me da igual"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha arrancado la campaña para las elecciones europeas en un mitin en Zaragoza despejando las dudas sobre ese viraje hacia el centro que ha acometido el partido desde los resultados del 28-A. "He hecho una campaña diciendo la verdad y voy a seguir diciéndola. Y que cada uno nos ubique. Yo no sé si estamos en el centro, en el mediopensionista, en la derecha o en el centroderecha. Me da igual", ha manifestado el líder.