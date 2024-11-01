La casa más misteriosa de Estados Unidos  

edición general
La casa más misteriosa del mundo. Si te gustan las historias de terror y misterio, la Casa Winchester te va a dejar sin palabras. Esta mansión tiene más de 160 habitaciones, escaleras que no llevan a ninguna parte y puertas que se abren al vacío. ¿Por qué construyeron una casa así? ¿Qué secretos oculta? Algunos dicen que está maldita y que los espíritus de los fallecidos por los rifles Winchester la persiguen hasta hoy... Descubre la historia real de esta casa encantada y decide por ti mismo: ¿es solo una excentricidad o un portal al más allá?

Ya están Sam y Dean haciendo de las suyas…
Por que cojones todas estas gilipolleces vienen del yanki?
