La Casa Blanca utiliza una ‘killstreak’ de Call of Duty: Modern Warfare para celebrar la muerte de personas en Irán

Cuatro días después de que Estados Unidos se uniera a Israel en ataques aéreos contra Irán que han matado a cientos de personas, la cuenta oficial de Twitter de la Casa Blanca publicó un vídeo que incluye una animación de “killstreak” de Call of Duty: Modern Warfare 3. Este es el último ejemplo de cómo el presidente Donald Trump y su administración utilizan memes y elementos de la cultura gamer en vídeos oficiales producidos y difundidos por el gobierno.