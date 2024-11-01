edición general
La Casa Blanca utiliza una ‘killstreak’ de Call of Duty: Modern Warfare para celebrar la muerte de personas en Irán

Cuatro días después de que Estados Unidos se uniera a Israel en ataques aéreos contra Irán que han matado a cientos de personas, la cuenta oficial de Twitter de la Casa Blanca publicó un vídeo que incluye una animación de “killstreak” de Call of Duty: Modern Warfare 3. Este es el último ejemplo de cómo el presidente Donald Trump y su administración utilizan memes y elementos de la cultura gamer en vídeos oficiales producidos y difundidos por el gobierno.

DDJ
¿No hay nadie por ahí que tenga una edad mental superior a los diez años? :-S
Toponotomalasuerte
#2 o sin pedir tanto, que no provoque arcadas.
Niessuh
Para los profanos, en Call of Duty, una killstreak es una racha de bajas consecutivas sin morir, un indicador de éxito y habilidad dentro del juego. Al alcanzar cierta cantidad de enemigos eliminados seguidos, el jugador recibe recompensas.
alhambre
Igual de sociopatas que los sionazis, van a cara descubierta.
