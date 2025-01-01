edición general
La Casa Blanca negocia comprar una participación en Intel para reforzar el sector de los chips en EEUU

Trump quiere reforzar la fabricación de chips en EEUU

#1 aspirador
¿El estado poseyendo empresas? ¿Pero eso no es...?

¡¡¡¡¡¡¡¡¿¿¿¿¿¿¿COMUNISMO????????!!!!!!

:troll:
Nómada_sedentario #2 Nómada_sedentario
#1 dentro de nada anunciarán planes quinquenales, como si lo viera
Format_C #4 Format_C
#2 deberían matar todos los gorriones como plan nacional
Bertrand_Ndongo #5 Bertrand_Ndongo
#1 Intervencionismo
platypu #6 platypu
#1 Sabes la diferencia entre comprar participaciones y expropiar una empresa? supongo que no
#7 aspirador
#6 Y veo que tú no entiendes un chiste.
ochoceros #9 ochoceros
#1 No, esto es otro pelotazo más del Tramp en la bolsa. En cuanto las acciones de INTC suban el % que estimen adecuado para sus ganancias, a recoger beneficio.

Y lo saben todas las ballenas :troll:
alpoza #3 alpoza
Pero pongo arancel a los coches Chinos por lo mismo... dentro de poco tendrá que ponerselos a los semiconductores Chinos.
Ortzi_ #11 Ortzi_
Ojalá ponga a Kennedy Jr de consejero
Joker_2O #10 Joker_2O
Por lo que veo no ha colado lo de TSMC
