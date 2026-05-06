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La Casa Blanca insiste en que la guerra contra Irán terminó, aunque vuelen misiles

El presidente Trump intenta dejar atrás la mayor crisis política de su presidencia. Pero proclamar el fin de la guerra no lo convierte en realidad.

| etiquetas: casa , blanca , insiste , guerra , irán , terminó
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1 comentarios
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Yorga77 #1 Yorga77
Juro por dios que he estado a punto de ponerla en humor. xD xD xD xD :popcorn:
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menéame