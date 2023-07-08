Carta a Santiago Abascal

Toda persona con sentido común, está de acuerdo con que hay que combatir la inmigración ilegal, con exigir el cumplimiento del Principio de Legalidad en materia de inmigración, y de luchar contra las mafias que trafican con seres humanos. Pero una vez que la persona inmigrante vive y reside en España, se le deben de respetar todos los derechos fundamentales que les asisten, y que nuestra Constitución garantiza, entre ellos el derecho a la libertad religiosa, derecho que es sagrado, fundamental e intocable.
Levítico 19:33-34
33 »Cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis.
34 Como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
No enviarle cartas.
Que además comprenda lo que dice sería un milagro.