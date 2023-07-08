edición general
Carta a Santiago Abascal

Toda persona con sentido común, está de acuerdo con que hay que combatir la inmigración ilegal, con exigir el cumplimiento del Principio de Legalidad en materia de inmigración, y de luchar contra las mafias que trafican con seres humanos. Pero una vez que la persona inmigrante vive y reside en España, se le deben de respetar todos los derechos fundamentales que les asisten, y que nuestra Constitución garantiza, entre ellos el derecho a la libertad religiosa, derecho que es sagrado, fundamental e intocable.

pepel
Santiago Abascal, la religión que a tí te enseñaron en la escuela (si fuiste) tampoco cabe en la Constitución, en los polideportivos, y en las calles en general. A ver cuando coño te pones las pilas y haces discursos más serios.
tierramar
Abascal atrae y cuida a los inmigrantes latinos; que son los que le dan votos como al PP. PP y VOX traen inmigración latina y compiten entre ellos por su votos. No se acuerdan de Latino por Abascal.? "Latinos por Abascal", la banda sonora de Vox "por una España grande" www.elindependiente.com/espana/2023/07/08/latinos-por-abascal-la-banda
tierramar
Y la religion que Abascal y el PP respetan es la evangelista que les da votos: www.vozpopuli.com/politica/elecciones-autonomicas-2023/pp-vox-protesta
LoboAsustado
Mejor seria citarle un libro que fijo que no le suena a ese ... ser.

Levítico 19:33-34

33 »Cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis.
34 Como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
Estoeslaostia
Ese tal Abascal primero debe aprender a leer.
No enviarle cartas.
Macadam
Si no tiene dibujitos no va a entender tres carajos
victorjba
#2 Ni eso, esperará a que hagan la película.
mis_cojones_33
Presuponer que la va a leer es complicado.

Que además comprenda lo que dice sería un milagro.
