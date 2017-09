Carta de un mosso a Puigdemont sobre Cataluña y el 1-O

Muchos estamos asistiendo con gran preocupación a los graves sucesos que han provocado sus decisiones. Me dirijo a usted como ciudadano catalán y 'funcionari' de la Generalitat, sirviendo con gran honor a mis conciudadanos para garantizar una mayor justicia social, a través del cumplimiento y defensa de la leyes que nos protegen. Me causa un gran dolor que estén provocando esta ruptura social, que se traduce en sufrimiento para las personas y familias, precisamente aprovechando esta triste crisis, prometiendo un paraíso que no existe...