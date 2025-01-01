edición general
La carta de despedida del periodista Anas al Sharif: "Sepan que Israel ha logrado matarme"

"Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz", así arranca la carta de despedida del periodista Anas al Sharif del canal catarí Al Jazeera, que dejó escrita meses atrás ante el temor de que Israel lo matara. El bombardeo israelí ha asesinado al joven Al Sharif, al reportero Mohammed Qreiquea (ambos de la cadena catarí Al Jazeera), a los fotógrafos Ibrahim Zaher y Mohamed Aliwa y al conductor Mohammed Nofal.

aupaatu #2 aupaatu
Mientras el reconocimiento de Palestina puede esperar aque se acaben las vacaciones
2 K 24
security_incident #3 security_incident
#2 El reconocimiento de Palestina, en cualquier caso, vale poco. Y además, esa "solución" de dos Estados que se plantea, no es una solución, es un camino sin salida. No se puede expulsar a 800 mil colonos judíos de Cisjordania por las buenas. No se puede conectar Gaza y Cisjordania por tierra por las buenas, y no se puede tener control de fronteras (con Jordania y Egipto) por las buenas (sin ejército). La única solución es un Estado democrático para todos desde el río hasta el mar y reparación y retorno de refugiados. Aunque lleve 50 años el proceso.
1 K 32
Cehona #4 Cehona
#3 Debe valer poco pero Israel está usando todos sus medios para ir contra esos países y son muchos medios.
Así que quiere controlar el relato y debe de hacerles daño cuando lo usan.
0 K 16
security_incident #7 security_incident
#4 Hay varios relatos, varias audiencias y sirven a varios propósitos.
El reconocimiento (que no establecimiento) del Estado Palestino sirve a Israel en lo siguiente:

1.- Al ser coordinado con la Autoridad Palestina, deslegitima a la resistencia.
2.- Israel no tiene ningún problema en que haya un Estado Palestino, dos o tres mientras el Estado Palestino sea de Israel y se lo folle como quiera (desmilitarización, control de fronteras por parte de Israel, control de infraestructuras por parte…   » ver todo el comentario
0 K 19
aupaatu #5 aupaatu
#3 Entonces, como no se ha reconocido antes de la invasión de los colonos, no se debe reconocer o hay que empezar por el reconocimiento para aplicar las leyes internacionales y devolver las tierras sobre las que no tenían ninguna derecho de apropiarse.
0 K 9
security_incident #8 security_incident
#5 El caso es que, de momento, no hay voluntad de aplicar la legislación internacional. Por tanto una declaración de reconocimiento de un Estado Palestino inexistente, no tiene ningún efecto sobre el terreno.
0 K 19
RoterHahn #6 RoterHahn
#3
Yo ya lo comenté.
Como tú dices un estado lsico para los 2, con policía, pero sin ejército.
Ah, y Jerusalém con estatus internacional.
Y se envía a la diaspora a los 800.000 colonos de cisjordania
Con esos no hay compromiso posible.
1 K 32
security_incident #9 security_incident
#6 Se puede diseñar una hoja de ruta que acabe con el conflicto en tres o cuatro décadas.
Lo primero, efectivamente, es la desmilitarización del Estado de Israel. A partir de ahí, la Resistencia debe entregar las armas y el aparato de seguridad debe estar compuesto de medio millón de efectivos de fuerzas armadas internacionales y otros 100 mil de personal administrativo y judicial.
Lo siguiente es la imposición de una constitución de transición que haga efectivas todas las resoluciones de la…   » ver todo el comentario
0 K 19

menéame