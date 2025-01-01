La carta de despedida del periodista Anas al Sharif: "Sepan que Israel ha logrado matarme"

"Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz", así arranca la carta de despedida del periodista Anas al Sharif del canal catarí Al Jazeera, que dejó escrita meses atrás ante el temor de que Israel lo matara. El bombardeo israelí ha asesinado al joven Al Sharif, al reportero Mohammed Qreiquea (ambos de la cadena catarí Al Jazeera), a los fotógrafos Ibrahim Zaher y Mohamed Aliwa y al conductor Mohammed Nofal.