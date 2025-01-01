La carta de despedida del periodista Anas al Sharif: "Sepan que Israel ha logrado matarme"

"Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz", así arranca la carta de despedida del periodista Anas al Sharif del canal catarí Al Jazeera, que dejó escrita meses atrás ante el temor de que Israel lo matara. El bombardeo israelí ha asesinado al joven Al Sharif, al reportero Mohammed Qreiquea (ambos de la cadena catarí Al Jazeera), a los fotógrafos Ibrahim Zaher y Mohamed Aliwa y al conductor Mohammed Nofal.
| etiquetas: carta , despedida , periodista , anas al sharif , israel , asesinato
Así que quiere controlar el relato y debe de hacerles daño cuando lo usan.
El reconocimiento (que no establecimiento) del Estado Palestino sirve a Israel en lo siguiente:
1.- Al ser coordinado con la Autoridad Palestina, deslegitima a la resistencia.
2.- Israel no tiene ningún problema en que haya un Estado Palestino, dos o tres mientras el Estado Palestino sea de Israel y se lo folle como quiera (desmilitarización, control de fronteras por parte de Israel, control de infraestructuras por parte… » ver todo el comentario
Yo ya lo comenté.
Como tú dices un estado lsico para los 2, con policía, pero sin ejército.
Ah, y Jerusalém con estatus internacional.
Y se envía a la diaspora a los 800.000 colonos de cisjordania
Con esos no hay compromiso posible.
Lo primero, efectivamente, es la desmilitarización del Estado de Israel. A partir de ahí, la Resistencia debe entregar las armas y el aparato de seguridad debe estar compuesto de medio millón de efectivos de fuerzas armadas internacionales y otros 100 mil de personal administrativo y judicial.
Lo siguiente es la imposición de una constitución de transición que haga efectivas todas las resoluciones de la… » ver todo el comentario