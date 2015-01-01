edición general
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".

Entrar a un supermercado en EEUU suele sorprender a los extranjeros por productos que jamás podríamos imaginar a la venta en España. Para una farmacéutica española, descubrir lo que se vende en una farmacia estadounidense, directamente, es otro nivel. Elena, farmacéutica española, ha contado en sus redes sociales el shock que se llevó en una farmacia de Nueva York. El contraste no solo es cuestión de marcas o envases llamativos, sino de medicamentos que aquí serían impensables sin receta y que allí están al alcance de cualquiera.

8 comentarios
themarquesito #5 themarquesito *
Las farmacias en EE.UU tipo Walgreens o CVS son un mundo. Vas a la farmacia a por la medicación, y ya que estás te compras un par de refrescos, una revista, o lo que sea, que son casi badulaques.
Eso sin contar los formatos demenciales de algunas medicaciones, como botes de 500 comprimidos de ibuprofeno de 200 mg.
1 K 27
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
En el país paradigma de la libertad, me parece genial la venta de fentanilo a granel.
Control poblacional, se llama también.
1 K 18
Trigonometrico #2 Trigonometrico
#1 En EEUU hay una gran cantidad de creacionistas pero, son también grandes fans de la teoría de la selección natural de Darwin.
1 K 29
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
#2 Son muy listos, los burriamericaners del norte.
1 K 18
Trigonometrico #6 Trigonometrico
En la serie Superstore en el supermercado había una farmacia, y la gente compraba una vacuna y se la ponían allí.
0 K 10
camvalf #7 camvalf
Aquí una vez que los autorizasen a venderlo aquí lo siguiente sería pedir la exclusividad de venta solo en farmacias, para comprar el pan tendríamos que ir a la farmacia
0 K 10
LoboAsustado #8 LoboAsustado
Yo allá por el 2003 lo flipe con las farmacias en México que ponían medicamentos en oferta, con descuentos, ....
0 K 9
Cuñado #4 Cuñado
A ver, estamos hablando de un país que les receta speed a los niños con TDAH.
0 K 8

