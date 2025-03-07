edición general
Carta abierta de la esposa de Enrique Márquez (candidato presidencial en Venezuela) al cumplir 8 meses encarcelado sin juicio

Carta abierta de la esposa de Enrique Márquez (candidato presidencial en Venezuela) al cumplir 8 meses encarcelado sin juicio

Hoy se cumplen ocho meses desde que te arrancaron de nuestro lado. Ocho meses desde que la injusticia golpeó la puerta de nuestra casa para llevarse no solo a un hombre honesto, sino también a un esposo, un padre, un hijo, un venezolano íntegro que ha dedicado su vida al diálogo, a la democracia y al país que tanto amas...

| etiquetas: preso político , venezuela , enrique márquez , maduro
javierchiclana #1 javierchiclana *
Enrique Márquez fue el candidato presidencial apoyado por el Partido Comunista de Venezuela: Partidos Comunistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia exigen la liberación de Enrique Márquez
prensapcv.wordpress.com/2025/03/07/partidos-comunistas-de-america-lati

Su delito: Exigir las actas de resultados electorales... en entrevista pocos días tras las elecciones: www.youtube.com/watch?v=YbcWPzrAgHs
