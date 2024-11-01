En la carrera espacial China marcha en primera posición

La reciente misión espacial de la NASA a la Luna enmascaró una verdad incómoda: Washington marcha por detrás de China. China ha construido la infraestructura necesaria para crear una base lunar permanente. A finales de este año, se espera que la misión Chang-7 explore el polo sur lunar, donde la NASA pretende aterrizar. En el paquete de misión de China se incluye un novedoso explorador propulsado por cohetes que puede llegar a terrenos inaccesibles para los rovers. Su tarea consiste en buscar agua.China también lidera la tecnología de aterrizaj
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EEUU es un bluff, no sha hecho creer que es el numero 1, y un referente de la democracia, a base de propaganda: dominan los medios de comunicación occidentales, y las peliculas de Hollywood. Cuando en lo únoc que son númer 1 es en ser el país que más países ha destruido, y más personas ha matado en la historia de la humanidad
Venga, explícanos el porqué EEUU está por delante.
Pero para montar una base lunar hace falta mucho más, y parece que el plan de China es más sólido que el estadounidense, que nos tiene acostumbrados a vender 5 veces cada misión por la TV para luego acumular retrasos y cancelaciones.
No importa quien sale más por la tele o ha en cosas en las películas. si no quien consigue el objetivo de plantar una base lunar permanente.