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En la carrera espacial China marcha en primera posición

En la carrera espacial China marcha en primera posición

La reciente misión espacial de la NASA a la Luna enmascaró una verdad incómoda: Washington marcha por detrás de China. China ha construido la infraestructura necesaria para crear una base lunar permanente. A finales de este año, se espera que la misión Chang-7 explore el polo sur lunar, donde la NASA pretende aterrizar. En el paquete de misión de China se incluye un novedoso explorador propulsado por cohetes que puede llegar a terrenos inaccesibles para los rovers. Su tarea consiste en buscar agua.China también lidera la tecnología de aterrizaj

| etiquetas: china primera potencia , declive de eeuu
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5 comentarios
6 1 0 K 72 actualidad
#1 tierramar
Es un buen ejemplo de como funciona EEUU: pura propaganda. Hemos tenido la misión de Artemisa en las TVs varios días, para hacer creer que son los número 1 en el espacio. Esos días China envió 2 satélites al espacio sin publicidad.
EEUU es un bluff, no sha hecho creer que es el numero 1, y un referente de la democracia, a base de propaganda: dominan los medios de comunicación occidentales, y las peliculas de Hollywood. Cuando en lo únoc que son númer 1 es en ser el país que más países ha destruido, y más personas ha matado en la historia de la humanidad
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
En un futuro está afirmación será verdad. A día de hoy la realidad es que EE.UU está por delante.
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#4 Dav3n
#3 Cero argumentos.

Venga, explícanos el porqué EEUU está por delante.
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salteado3 #5 salteado3
#3 Depende de la métrica. Desde luego en espectáculo son los mejores, menudo circo montan.
Pero para montar una base lunar hace falta mucho más, y parece que el plan de China es más sólido que el estadounidense, que nos tiene acostumbrados a vender 5 veces cada misión por la TV para luego acumular retrasos y cancelaciones.
No importa quien sale más por la tele o ha en cosas en las películas. si no quien consigue el objetivo de plantar una base lunar permanente.
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#2 tierramar *
China supera a EEUU en inversión real en investigación y desarrollo www.meneame.net/m/actualidad/china-supera-eeuu-inversion-real-investig.
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menéame