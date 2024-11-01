En la carrera espacial China marcha en primera posición

La reciente misión espacial de la NASA a la Luna enmascaró una verdad incómoda: Washington marcha por detrás de China. China ha construido la infraestructura necesaria para crear una base lunar permanente. A finales de este año, se espera que la misión Chang-7 explore el polo sur lunar, donde la NASA pretende aterrizar. En el paquete de misión de China se incluye un novedoso explorador propulsado por cohetes que puede llegar a terrenos inaccesibles para los rovers. Su tarea consiste en buscar agua.China también lidera la tecnología de aterrizaj