Carmen Álvarez, la científica que mide cómo el cambio climático está detrás de los eventos extremos: “Estamos yendo a un mundo desconocido”

Carmen Álvarez Castro es una destacada científica climática y profesora de Física de la Tierra en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Especialista en la evaluación de fenómenos extremos, colabora con el equipo internacional de ClimaMeter, un consorcio de investigadores europeos que, con análisis de atribución rápida, analiza cómo el cambio climático antropogénico, generado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, está intensificando los eventos meteorológicos de gran impacto.

Vamos a morir todos.
El mundo desconocido que se ha pronosticado y mas se ha hablado pero se sigue sin entender el agujero economico que va a producir , ya que es lo unico que les parece importar , creo que lo empezaran a entender mas pronto de lo que parecia.
