Carlos Sainz jr muy cerca de fichar por la escudería Ferrari

A primera hora se confirmó el adiós de Sebastian Vettel a Ferrari cuando termine esta temporada y todas las miradas se centran en Carlos Sainz. Es verdad: el madrileño es el primero en la lista de Maranello para sustituirle y, según ha podido saber AS de fuentes cercanas a la negociación, el plan avanza y es cuestión de tiempo. El confinamiento no ha sido un impedimento, las videoconferencias han hecho su trabajo durante las últimas semanas y con el anuncio de Seb libera el último obstáculo. No está cerrado, pero sólo queda "rematar".