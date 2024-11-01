Cáritas se queda sin 700.000 euros: el reparto de ayudas de la Junta pone en riesgo sus proyectos sociales en Andalucía

La cuestión radica en que la puntuación que ha recibido Cáritas en la presente convocatoria ha descendido 10 puntos en comparación con ediciones anteriores. La Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones, adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, fue la encargada de publicar el pliego de la convocatoria en mayo del año pasado. Así, las resoluciones definitivas se dieron en diciembre y los primeros efectos se empiezan a ver a principios de este 2026...
Aún así en su joya de la corona o estandarte de la obras piadosas, que es ampliamente publicitado para que les sigan donando y marcando la X en la declaración, como es Cáritas. La gran amplia mayoría de la financiación que recibe Caritas no proviene del dinero de la iglesia, sino de donaciones y financiación privada. Osea un triple robo...
El día que se audite de verdad el dinero de la iglesia. Nos reiremos de verdad.