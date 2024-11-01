Cáritas se queda sin 700.000 euros: el reparto de ayudas de la Junta pone en riesgo sus proyectos sociales en Andalucía

La cuestión radica en que la puntuación que ha recibido Cáritas en la presente convocatoria ha descendido 10 puntos en comparación con ediciones anteriores. La Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones, adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, fue la encargada de publicar el pliego de la convocatoria en mayo del año pasado. Así, las resoluciones definitivas se dieron en diciembre y los primeros efectos se empiezan a ver a principios de este 2026...