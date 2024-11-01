edición general
Cáritas se queda sin 700.000 euros: el reparto de ayudas de la Junta pone en riesgo sus proyectos sociales en Andalucía

La cuestión radica en que la puntuación que ha recibido Cáritas en la presente convocatoria ha descendido 10 puntos en comparación con ediciones anteriores. La Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones, adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, fue la encargada de publicar el pliego de la convocatoria en mayo del año pasado. Así, las resoluciones definitivas se dieron en diciembre y los primeros efectos se empiezan a ver a principios de este 2026...

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
pues que se jodan: habría sido tan fácil como traspasar a "Cáritas Andalucía" a todos los empleados de las diversas cáritas parroquiales y diocesanas de toda Andalucía. peeeeeeero, los obispillos se creían que una administración gobernada por el PP no se iba a atraver a exigirles y puntuarles con las mismas reglas que al resto. pues sí, sí se ha atrevido, imbéciles! (es que además os lo habían pedido, "que se agrupara a los trabajadores" y no habéis querido hacerlo. pues ahora os ponéis a dar ruedas de prensa intentando dar pena, pero no cuela)
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
En fin, los obispos cagándola como siempre porque son incapaces de reaccionar de una forma cristiana a un baremo magníficamente elegido por la administración pública.
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Parecido a este otro caso. Una ONG que no cumple con las normas municipales o autonómicas, pues se queda fuera, como es lógico.
www.meneame.net/story/prohibido-alimentar-pobres-madrid-almeida-veta-o
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... A partir de lo explicado por el obispo, uno de los criterios para el reparto de fondos es el número de personas en plantilla que desempeñarán los programas sociales, “para lo que se había pedido que se agrupara a los trabajadores”. Esto provocó que, en vez de tener en cuenta los 800 empleados repartidos por toda Andalucía, solo se contabilizaran a los dos trabajadores que hay nombrados a nivel regional.
#6 trasparente
Pues más dinero para toros y procesiones, que parece que es lo que más mola por ahí abajo.
#4 silzul
Lo triste es que con todo el dinero público (y privado de donaciones) que roba la iglesia, siendo una cantidad ingente que poca gente comprende.

Aún así en su joya de la corona o estandarte de la obras piadosas, que es ampliamente publicitado para que les sigan donando y marcando la X en la declaración, como es Cáritas. La gran amplia mayoría de la financiación que recibe Caritas no proviene del dinero de la iglesia, sino de donaciones y financiación privada. Osea un triple robo...

El día que se audite de verdad el dinero de la iglesia. Nos reiremos de verdad.
